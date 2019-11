Migranti, Salvini risponde a Lamorgese: «Nessuna invasione? Non conosce i dati»

Il leader del Caroccio non ci sta. Dopo che il capo del Viminale, Luciana Lamorgese, ha detto che in Italia non è in corso un’invasione di migranti, Salvini ha replicato alle parole del ministro.

«Il ministro Lamorgese dimostra di non conoscere nemmeno i dati ufficiali del Viminale affermando che gli sbarchi sono aumentati solo a settembre: sono invece cresciuti sia a settembre (2.498 nel 2019 contro i 947 del 2018) che a ottobre (2.015 contro i 1.007 di un anno fa), ovvero da quando c’è lei», scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.

«Si prende il merito dei controlli antidroga, ma con la Lega al governo erano partite circolari ad hoc ai prefetti – continua il segretario del Carroccio – avevamo inaugurato Scuole sicure contro i pusher, abbiamo fatto pulizia a Rogoredo a Milano».

Salvini rincara la dose e attacca Lamorgese sui rimpatri volontari e il contrasto all’immigrazione illegale: «Parla delle procedure accelerate per espellere i clandestini nelle zone di frontiera, ma sono frutto del Decreto sicurezza. Pensano che gli italiani siano scemi? E ancora: sono incapaci o complici?».

