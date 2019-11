«Tratti in salvo in acque internazionali ora sono a bordo del mercantile Asso30, battente bandiera italiana»

Sono circa 200 le persone «in pericolo salvate in acque internazionali e ora a bordo del mercantile Asso30, battente bandiera italiana». A riferirlo è Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà in mare, che spiega di aver informato la Guardia Costiera.

Tra ieri sera e stamattina ca. 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile #Asso30, battente bandiera italiana. @guardiacostiera è informata. Le persone sono scappate dalla #Libia e devono essere portate in salvo in Europa! pic.twitter.com/riwZb3vpoI — Alarm Phone (@alarm_phone) November 2, 2019

«Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa» ha aggiunto l’organizzazione su Twitter.

