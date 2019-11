X Factor, a 16 anni Sofia canta «Fix You» dei Coldplay e incanta giudici e pubblico – Il video

«Siamo tutti unici, bisogna solamente scavare in noi stessi per trovare quella cosa che ci farebbe riconoscere fra mille»

Lei si chiama Sofia Tornambene, ha solo 16 anni e ieri sera ha stregato pubblico e giudici di X Factor– programma tv prodotto da Fremantle Italia e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno – cantando Fix You dei Coldplay.

«Ieri sera con la mia esibizione, io e la mia squadra abbiamo voluto farvi ragionare sul concetto di unicità. Ognuno di noi è unico, bisogna solamente scavare in noi stessi per trovare quella cosa che ci farebbe riconoscere fra mille. Continuate a sostenermi, vi voglio bene» ha scritto la giovane su Facebook.

Chi è Sofia Tornambene

Sofia, nata e cresciuta a Civitanove Marche, frequenta il quarto anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico-pubblicitario. Ha un grande talento: la musica le scorre nelle vene fin da piccolina. A soli 3 anni è salita sul palco mentre suo padre, musicista jazz, «stava tenendo un concerto e ha cantato davanti a tutti la canzone Marilù che aveva imparato a memoria».

Il suo nome d’arte “Kimono” è nato per scherzo con l’insegnante di karate «perché unisce la sua passione per il canto e per le arti marziali».

