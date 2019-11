Roma, sparatoria per una rapina in un bar: morto un bandito, fermato il complice. Ferito il barista

Sparatoria durante una rapina in un bar tabaccheria, in via Ciamarra, a Cinecittà Est, a Roma, intorno alle 19. Uno dei due rapinatori, Ennio Proietti, 69 anni, è morto; invece il titolare del bar, un cittadino cinese di 56 anni, rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba, è stato subito portato in ospedale.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione, sembra che ci sia stata una colluttazione tra il tabaccaio e i rapinatori durante la quale sarebbero partiti dei colpi: uno ha ferito il tabaccaio mentre l’altro ha ucciso il rapinatore.

Intanto all’esterno del locale è stato recuperato lo scooter usato dai due rapinatori per il colpo.

Sul posto, oltre al 118, i poliziotti del commissariato Romanina che hanno fermato il secondo rapinatore.

La reazione

«La Lega è al fianco del tabaccaio, la difesa è sempre legittima», così il vicecapogruppo alla Camera dei deputati e coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri.

