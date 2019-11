I fan di Meloni e Salvini condividono Fake News?

Complice una lunga trasferta a Roma – lunga per le 2 ore di ritardo del FrecciaRossa… – e una possibile intervista nei prossimi giorni, mi sono concentrato un secondo su un approccio differente alla spinosa questione sollevata da Report sull’odio online e su come alcune figure politiche (segnatamente Giorgia Meloni e Matteo Salvini) alimentino ad opinione di alcuni (segnatamente Report e Alex Orlowski) il clima generico di odio e xenofobia.

Lungi nell’addentrarmi nella battaglia “politica” che ha visto volare strali da ambo le parti, con messe alla gogna degne della peggiore ed oscura “memoria storica”, mi sono invece concentrato per capire una metodologia alternativa per approcciare il problema.

Andare a parlare con certezza di “bot” o un “sock-puppy” è complesso: talmente complesso è il definire se un utente della rete sia o non sia un “(ro)bot” che non ci provano nemmeno più le piattaforme stesse. Da oltre un anno, infatti, si parla nel mondo dei fenomeni di creazione automatizzata di fabbriche di consenso algoritmico come di “inauthentic behaviour” (comportamento non autentico), un termine onnicomprensivo che racchiude in sé tutte le varie componenti dei sistemi di propaganda algoritmica, compresi “bot”, persone che gestiscono migliaia di account insieme, pubblicazioni da parte di utenti fake e una larghissima altra quantità di cose per cui non esiste un nome specifico. Capire se qualcosa è o non è un comportamento non autentico è sicuramente importante, soprattutto se inquina l’arena politica, ma ci fornisce scarsi se non nulli appigli per comprendere se si condivida o meno odio online e, soprattutto, con quale metodologia.

Comprendo benissimo che questa mia analisi possa essere presa poco bene da alcuni attori del sistema, e che probabilmente arriveranno una serie di attacchi anche personali. Quindi mi premunisco avvisando il lettore del fatto che sono assolutamente schierato, pro-integrazione, anti-discriminazione. Di base sono una persona orribile spesso e volentieri ricorrente al turpiloquio (anche sui social), che l’armadio degli scheletri è un hotel di una trentina di piani e che – fondamentalmente – sono tutt’altro che il cavaliere senza macchia e senza paura. Inoltre sono ferocemente antifascista, ai limiti spesso del buongusto, e sono solito utilizzare le rotazioni di 180° delle fotografie che photoshop mette a disposizione. In altre parole sì, sono una brutta persona™. Oltretutto sono anche umorale, irascibile, iracondo, vicino alla calvizie, ho la R francese e sono vegano. Così avete pronto direttamente l’arsenale da utilizzare.

Sono però anche un forte sostenitore della correttezza della ricerca, che ho dimostrato spesso e volentieri e che tento di inculcare con tutte le mie forze ai miei studenti, ed ho inoltre una fortissima fede nei dati, che parlano più delle opinioni. Ed in queste prossime righe parleremo di due temi che potete tenere comodamente separati: di dati e della mia interpretazione degli stessi, così che se non siete d’accordo con le mie interpretazioni potete tranquillamente tenere i dati e scartare la mia opinione per sostituirla con la vostra.

In questa sede parlo a mio nome, non rappresentando alcuna istituzione, non sono un giornalista e questo mio è da considerarsi come OpEd.

Partiamo.

Metodologia

Per ciascuno dei due soggetti presi ad analisi è stata utilizzata una delle piattaforme leader del mercato per l’ascolto della rete e selezionata una “audience” di analisi composta dai follower dell’account Twitter del soggetto. In altre parole è stato analizzato quanto è stato pubblicato (scritto e retwittato) dai follower di Matteo Salvini e Giorgia Meloni tra il 6 di Ottobre 2019 ed il 6 di Novembre 2019.

Il panel così ottenuto è, ovviamente, inferiore al totale dei follower, perché non tutti i follower sono “attivi”, e cioè hanno pubblicato qualcosa nell’arco di tempo preso in analisi, in questo caso l’ultimo mese.

I dati a disposizione sono i seguenti:

Matteo Salvini (@matteosalvinimi)

– Follower in data di analisi: ~1.2M

– Panel preso in esame: 587.895 account attivi

– ~1.2M – 587.895 account attivi Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

– Follower in data di analisi: ~832.000

– Panel preso in esame: 355.338 account attivi

A questo punto si è proceduto a controllare, in tutti i contenuti postati (o retwittati) dall’intero panel preso in analisi quali erano i siti Internet maggiormente condivisi, per capire se all’interno di questi esistessero note realtà di distribuzione di disinformazione.

Con risultati, dal mio punto di vista, preoccupanti.

L’analisi dell’account di Giorgia Meloni

L’analisi dei contenuti pubblicati dai 355.338 account attivi follower di Giorgia Meloni denota un seguito particolarmente prolifico nella condivisione di articoli.

I primi 20 siti più citati nell’ultimo mese hanno ricevuto oltre 206.000 condivisioni, suddivise nei seguenti Top 20.

Top 20 Siti – Fan di Giorgia Meloni

Sito Condivisioni Tipologia youtube.com 48904 laverita.info 12169 quotidiani imolaoggi.it 12017 disinformazione liberoquotidiano.it 11765 quotidiani repubblica.it 11372 quotidiani voxnews.info 10898 disinformazione ansa.it 10488 quotidiani corriere.it 10173 quotidiani ilgiornale.it 9794 quotidiani ilprimatonazionale.it 8763 news polarizzate notiziedi.it 8436 secoloditalia.it 7211 quotidiani ilfattoquotidiano.it 7081 quotidiani google.com 6881 nicolaporro.it 6402 news polarizzate pscp.tv 5904 ilmessaggero.it 4740 quotidiani abc.es 4550 quotidiani mediaset.it 4338 quotidiani stopcensura.info 4318 disinformazione

L’analisi dei contenuti maggiormente condivisi mostra senza ombra di la presenza di almeno tre entità note per condividere disinformazione su base razziale, segnatamente ImolaOggi, VoxNews e StopCensura.

Non solo, ma ImolaOggi, notorio per disseminare disinformazione faziosa sugli immigrati e “erede morale” del tristemente famoso “Tutti I Crimini Degli Immigrati” ricopre addirittura la terza posizione all’interno della classifica, una posizione che lascia perplessi, soprattutto perché all’interno dei primi 10 siti più condivisi dai seguaci della nota politica i siti di disinformazione e veicolazione di odio sono ben 2.

Nell’ultimo mese sono state quindi 27.233 le condivisioni di contenuti di questo tipo veicolate dai seguaci di Giorgia Meloni, con un significativo contributo alla propagazione del clima offerto da queste news.

L’analisi dell’account di Matteo Salvini

L’analisi dei contenuti pubblicati dai 587.895 account attivi follower di Matteo Salvini, invece, è molto differente dal punto di vista sia sostanziale che volumetrico.

I primi 20 siti più citati nell’ultimo mese hanno ricevuto oltre due milioni di condivisioni, quindi con fattore di amplificazione del messaggio di 10 a 1 rispetto alla Meloni.

Top 20 Siti – Fan di Matteo Salvini

Sito Condivisioni Tipologia youtube.com 733080 thegatewaypundit.com 115940 news polarizzate breitbart.com 113970 news polarizzate foxnews.com 101080 quotidiani dailymail.co.uk 92400 quotidiani repubblica.it 76160 quotidiani fdesouche.com 73660 news polarizzate liberoquotidiano.it 67870 quotidiani pscp.tv 65430 voxnews.info 64620 disinformazione telegraaf.nl 60750 quotidiani oantagonista.com 58210 news polarizzate imolaoggi.it 57480 disinformazione bild.de 56700 quotidiani lefigaro.fr 56140 quotidiani ilgiornale.it 55210 quotidiani telegraph.co.uk 53240 quotidiani leparisien.fr 52830 quotidiani valeursactuelles.com 52230 news polarizzate laverita.info 51470 quotidiani

L’analisi dei contenuti maggiormente condivisi mostra anche in questo caso la presenza di due entità note per condividere disinformazione su base razziale, segnatamente ImolaOggi, VoxNews.

E se queste occupano solo la decima e tredicesima posizione della classifica globale, sono nella terza e quarta posizione tra i siti in lingua italiana, e hanno generato ben 122.100 condivisioni nell’ultimo mese.

Peculiare inoltre la composizione dei principali siti che vengono condivisi dai seguaci di Matteo Salvini, dove le prime 5 posizioni della classifica sono occupate da news in sola lingua inglese, con le prime due (ma probabilmente le prime tre) proponenti notizie fortemente polarizzate, segno probabilmente – a meno di strani meccanismi – di un maggiore interesse del seguito ai temi mondiali…

E quindi?

Che sia incitato dal Leader o meno, è ovvio che esiste un serio problema di condivisione di contenuti afferenti a noti siti di disinformazione da parte del seguito di ambedue i soggetti.

Ed è indubbio, ormai, come la condivisione di contenuti di questo tipo alimenti non solamente il contrasto sociale, ma anche e soprattutto la percezione relativamente a tali temi anche solo per bandwagon effect.

Ancora una volta è necessaria una riflessione seria sia sulle dinamiche di de-polarizzazione, sia soprattutto nel comprendere come disinnescare queste camere dell’eco che portano, sempre di più, verso una auto-radicalizzazione dei soggetti coinvolti.

E, per rispondere alla domanda iniziale: sì, il seguito di ambedue i soggetti politici analizzati ha un importante ruolo attivo nella condivisione di disinformazione, prevalentemente su base di discriminazione razziale.

Sfortunatamente, aggiungerei.

Matteo G.P. Flora

Prof. a.c. in Corporate Reputation & Storytelling e CEO di The Fool

Associate Professor in Corporate Reputation & Business StoryTelling, fondatore di The Fool, società di strategie di Posizionamento Valoriale e Reputazione Digitale, ha una una video-rubrica in cui parla di come la rete ci cambia. Con Open collabora in qualità di opinionista – non giornalista – raccontando nello spazio gentilmente offerto i fenomeni tecnologici e sociali dal suo punto di vista, mai neutro. Ogni suo intervento è da considerarsi OpEd.

Appendice: Come ho classificato i siti?

Possono non piacermi i siti identitari o sovranisti – principalmente perché creano un clima di propaganda alterando la realtà fattuale – ma indipendentemente da questo i siti di sinistra fanno la stessa cosa, e quindi non vedo nulla di particolarmente critica nel fatto che una realtà di seguaci altamente polarizzati come quelli di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini si documentino all’interno della loro echo-chamber con siti di chiara denotazione politica.

Sono state segnalate come “quotidiani” le realtà online notoriamente rientranti in questa categorie, come “news polarizzate” gli outlet informativi che non rientrano nella definizione di quotidiani e su cui c’è ragionevole consenso sulla loro polarizzazione.

La classifica di un sito internet come appartenente alla categoria di disinformazione, invece, viene fatta per consenso giornalistico e di audizioni parlamentari, che riconosce numerosi episodi. Non è forse un metodo “a prova di bomba”, ma è sicuramente un metodo discretamente preciso.

In questo caso le informazioni sui principali siti sono prese dalle seguenti fonti:

Altri siti potrebbero avere una connotazione fluida tra “quotidiani” e “news polarizzate”: dove questo è accaduto si è preferito dare l’accezione più positiva di “quotidiani”.