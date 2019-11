Hong Kong, continuano gli scontri e violenze: la polizia aggredisce una donna incinta – Video

All’indomani dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, continuano le proteste a Hong Kong, con una nuova chiamata allo sciopero generale. Sfruttando la pausa pranzo, migliaia di persone si sono ritrovate nelle strade di Central, bloccando l’area tra Des Voeux Road Central e Pedder Street, per replicare una mossa già vista ieri.

I servizi di trasporto sono tornati sotto pressione, funzionando male e a singhiozzo, mentre piccoli gruppi di giovani attivisti con mascherina sono tornati ad affacciarsi per le strade, ancora una volta riempite di ombrelli.

Uno dei volti più famosi delle proteste, il leader del partito pro-democrazia Demosistō Joshua Wong, ha postato su Twitter le immagini di una donna incinta aggredita dalle forze dell’ordine. “È una donna incinta quella che stanno aggredendo con lo spray al peperoncino – ha scritto – e che stanno spingendo a terra con la forza. Oltraggioso!!”.

It is a pregnant woman whom they pepper sprayed and forced to the ground!! Outrage!!! pic.twitter.com/tuRr3PDFug

Secondo quanto riportato da Hong Kong Free Press, gli studenti del Politecnico di Hong Kong hanno denunciato di essere stati picchiati stamattina 12 novembre (ora locale) dalla polizia. I fatti sono avvenuti fuori dalla loro facoltà, senza ragione e senza che venissero poi arrestati.

Dall’ospedale locale hanno poi annunciato che in tutto sono 128 le persone che sono state ricoverate dopo gli scontri di lunedì: tra questi anche un bambino di 4 mesi.

The Hospital Authority has announced that 128 people were hospitalised over the clashes on Monday — the youngest of which was only four months old.



Photo: Stand News. #hongkong pic.twitter.com/F3e5B2xCiZ