Hong Kong, cresce il clima di violenza su entrambi i fronti: i manifestanti danno fuoco a un uomo che li contesta – Video

Un uomo è stato dato alle fiamme a Hong Kong in una giornata di scontri violenti tra manifestanti pro-democrazia e polizia. Ora è in «condizioni critiche» per le ustioni di secondo grado sul 28% del corpo tra braccia e torace.

L’episodio, ancora poco chiaro, è avvenuto nel primo pomeriggio a Mao On Shan (nelle primo ore del mattino in Italia), ed stato riportato da diversi media locali come avvenuto. La polizia sta ora investigando sull’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni si capirebbe che l’uomo di mezza età si è confrontato con un gruppo di giovani attivisti accusandoli di non essere cinesi e dicendo: «tornatevene nella Greater Bay Area» A quel punto, una persona gli ha versato del liquido infiammabile appiccando poi le fiamme.

[Graphic] A man was set alight while arguing with a crowd in Ma On Shan on Monday during citywide unrest. The fire was quickly extinguished, leaving the man was left with burns on his skin. The cause of the confrontation remains unclear. #HongKong #China #antiELABhk #antielab pic.twitter.com/k2w3yfqEjV