Hong Kong ancora paralizzata: la polizia carica gli studenti nell’Università durante la notte

Le proteste pro-democrazia a Hong Kong, giunte al terzo giorno di fila, hanno paralizzato la città creando pesanti problemi ai trasporti. La Mtr, il gestore della metro, ha sospeso le linee East Rail e Kwun Tong lines, e i servizi sono a singhiozzo in diverse zone. Anche il parlamento ha sospeso i lavori per la bagarre scoppiata tra i fronti pan-democratico e pro-Pechino.

La polizia è tornata nella mattina del 13 novembre alla Chinese University di Hong Kong per evacuare 80 studenti cinesi. Diverse testimonianze, anche fotografiche, descrivono una situazione fuori controllo: durante le ore notturne, la polizia ha picchiato e arrestato diversi studenti, uno dei quali ha perso i sensi.

#LIVE : Nightfall, police advanced CUHK firing TearGgas & multiple RubberBullet despite Principal Rocky Tuan’s attempted negotiation, injuring students. Tuan was also affected. University is now besieged by reckless police. If we lost this fight, so as our last breath of freedom! pic.twitter.com/Bf519zaxZO

«Nella notte la polizia ha usato gas lacrimogeni e ha sparato diversi proiettili di gomma contro gli studenti», ha scritto su Twitter uno dei volti delle proteste, Joshua Wong. «L’Università è ora assediata dalla polizia fuori controllo. Se perdiamo questa battaglia, perderemo anche l’ultimo respiro di libertà!».

2/ University is now besieged by reckless police. Never had this happen: the police raided into campus sportsground, arresting students, one was beaten to unconscious when arrested. Another student was shot in the chest. Many unknown and the toll keeps going up. pic.twitter.com/uuLAvZknVg