I Gilet Gialli in piazza a un anno dalle prime proteste: scontri a Parigi tra manifestanti e polizia

Primi scontri a Parigi fra gilet gialli e polizia, qualche barricata e transenne in fiamme a place d’Italie e un tentativo di blocco, con sgombero della polizia, sul peripherique, la tangenziale.

Per il loro primo “compleanno” i Gilet Gialli sono tornati sugli Champs Elysèes. E per rilanciare un movimento rimasto in sordina negli ultimi mesi i leader dei gilets jaunes hanno deciso di convocare 270 diversi tipi di manifestazioni in tutta la Francia per questo fine settimana.

🔴L’aria diventa irrespirabile per le strade di #Parigi a causa dell’eccessivo uso di lacrimogeni una donna cade esausta in un negozio per cercare riparo,vengono chiamati i medici di strada un bambino è rimasto coinvolto.#Giletsjaunes#Acte53#1anDeColere

🎥⁦@EnFautes⁩ pic.twitter.com/bSz5XwO5tt — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) November 16, 2019

Il fulcro dell’attività sarà Parigi dove è previsto l’arrivo di diverse migliaia di manifestanti, come hanno fatto sapere le autorità. La polizia ha ordinato di chiudere diverse fermate della metro e stazioni dei treni regionali.

Le proteste dei gilet gialli di questo sabato, giorno tradizionale di manifestazione, vogliono essere un messaggio diretto all’Eliseo che il movimento rimane una forza con cui ci si deve confrontare e un’occasione per un rilancio. Il movimento ha avuto il suo avvio il 17 novembre del 2018, con una massiccia protesta che ha portato in strada a Parigi quasi 300 mila persone.

Le autorità non si aspettano manifestazioni massicce, ma c’è allerta per gli elementi radicali del movimento che potrebbero seminare il caos, per le strade della capitale, nonostante il divieto di manifestare sugli Champs-Elysees.

Il vice ministro dell’Interno, Laurent Nunez, ha voluto mettere in guardia sul fatto che si registra «un maggiore interesse» nelle iniziative dei Gilet gialli, rispetto alle settimane passate. ​Secondo un sondaggio dell’​Odoxa-Dentsu Consulting, pubblicato ieri dal quotidiano Le Figaro, i Gilet gialli godono ancora del sostegno di 2 francesi su 3.

Sullo stesso tema: