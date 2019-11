Sondaggio Swg: cala la Lega, cresce il M5S. Perdono anche Pd e Italia Viva

Il sondaggio settimanale di Swg per il Tgla7 mostra un calo della Lega di mezzo punto rispetto al rilevamento della scorsa settimana, confermandosi però ampiamente prima forza politica. Perde anche il Pd che cede lo 0,3%. Mentre in risalita il Movimento 5 Stelle: + 0,4% in 7 giorni.

Fratelli d’Italia è stabile. Netto invece il calo Italia Viva che lascia sul campo lo 0,6%. Lieve crescita per Forza Italia (+0,2%)

Per quanto riguarda le cosiddette forze minori crescono quasi tutte (Sinistra +0,3%, Verdi +0,4%, +Europa +0,2%), mentre flette il nuovo movimento Cambiamo! del governatore della Liguria Giovanni Toti (-0,2%).

