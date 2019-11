Usa, sparatoria durante una festa privata in California: 4 morti e 6 feriti

Quattro vittime e sei feriti. È questo il bilancio di una sparatoria avvenuta in un’abitazione privata a Fresno, in California. Secondo quanto riferito dal vicecapo della polizia di Fresno Michael Reid le quattro vittime sono tutti uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni: tre sono morti sul colpo, uno dopo essere stato trasportato in ospedale.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia la sparatoria è avvenuta durante un “party” privato: una o più persone sono entrate nel giardino dell’abitazione dove un gruppo di 35 persone si era riunito per guardare una partita di football.

La polizia è stata allertata dalle chiamate dei vicini di casa che hanno sentito urla e spari. Al momento sono al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, per individuare auto o movimenti sospetti intorno all’abitazione.

Non è chiaro se dietro alla sparatoria vi sia una o più persone, né si conoscono le ragioni del gesto. Non è inoltre chiaro se l’agguato sia collegato a un conflitto a fuoco avvenuto nei giorni scorsi sempre nella città californiana.

Foto di copertina: Cnn

