Un drone Predator italiano abbattuto in Libia: la conferma della Difesa

La conferma ufficiale della Difesa è arrivata nel pomeriggio: “Nella giornata odierna è stato perso il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell’Aeronautica Militare, successivamente precipitato sul territorio libico. Il velivolo, che svolgeva una missione a supporto dell’operazione Mare Sicuro, seguiva un piano di volo preventivamente comunicato alle autorità libiche. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause dell’evento”, si legge nel documento.

La notizia è stata diffusa inizialmente dal sito Africagate che ha pubblicato su Facebook le foto di un presunto drone turco abbattuto vicino alla città di Tarhuna, in Libia.

Il comandante della zona militare occidentale di LNA, il Magg. Gen. Mabrouk Al-Ghazawi ha confermato, si leggeva sul sito, “che a inizio giornata di oggi gli UAV “turchi” sono stati abbattuti dalle difese aeree nel nord della città di Tarhouna”.

Italian Air Force General Atomics RQ-1 “Predator” shot down in #Libya, near the city of Tarhuna?

➡️Details, photos and video: https://t.co/4zgBqYYi9z pic.twitter.com/fydgDo8VTc — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) November 20, 2019

Il dubbio sul fatto che il velivolo fosse italiano è arrivato quasi subito. In queste foto, spiegava il sito Itamilradar, “è possibile vedere un’ala con la marcatura dell’Aeronautica Militare Italiana, quindi non sarebbe un drone turco ma probabilmente un Predator RQ-1 Predator dell’Aeronautica Militare Italiana”.

E in effetti nel pomeriggio è arrivata la conferma: il drone abbattuto è italiano.