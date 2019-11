Il logo Azione di Calenda ricorda gli Avengers, ma come mai la pagina Facebook ha già 29 mila fan?

Il logo di Azione, il nuovo movimento politico di Carlo Calenda, assomiglia molto a qualcosa di abbastanza noto. Infatti qualcuno dei miei contatti se ne era reso conto stamattina pubblicando questo post Facebook:

Ma Calenda con “Azione” ha copiato gli Avengers o sbaglio?

La somiglianza tra i due loghi discussa in un gruppo Facebook.

Sempre questa mattina ricevo una segnalazione curiosa riguardo la pagina Facebook certificata del movimento politico:

Buongiorno David, mi è successa una cosa strana. Ho letto stamattina l’annuncio di Carlo Calenda riguardo al suo nuovo movimento politico. Ho aperto la pagina linkata e risulta che io abbia già messo “mi piace”. Ha utilizzato una pagina già esistente? Grazie Come vedi ha già più di 29.000 mi piace

La richiesta di verifica ricevuta questa mattina.

Niente di nuovo! Semplicemente la pagina esisteva anche prima ed era stata creata il 18 gennaio 2019, ma è stata modificata: prima si chiamava «Siamo Europei». Nella stessa pagina trovate l’area «Trasparenza della Pagina» e nella sezione «Cronologia della Pagina» potete osservare le modifiche e in che data sono state fatte:

La prova che la pagina in precedenza era quella di «Siamo Europei»

Non risultano violazioni in merito alle regole di Facebook, il soggetto politico è sempre lo stesso e non siamo passati da una pagina di «Gattini» a quella di un movimento politico di punto in bianco. Chi era fan prima delle politiche di Calenda continua ad esserlo ora (a meno che non decida di togliere il like).