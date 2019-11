ImolaOggi pubblica la falsa lettera del Carabiniere a Ilaria Cucchi. Rita Dalla Chiesa la condivide e poi ammette l’errore

Il sito ImolaOggi, sito che avevo già trattato diverse volte e definito un sito di disinformazione, pubblica il 19 novembre 2019 un pezzo dal titolo «Lettera aperta di un carabiniere a Ilaria Cucchi» che riporta, copia incollato, uno dei post Facebook riportante una falsa lettera che viene diffusa in questi giorni online a seguito della condanna dei Carabinieri del caso Cucchi.

Su Open lo scorso 17 novembre avevo spiegato l’origine di questa falsa lettera, nata da una serie di copia incolla con aggiunte, per la prima volta attribuita al sindaco di Milano Giuseppe Sala e poco tempo dopo a un ignoto Carabiniere.

Contenuti che la stessa Ilaria Cucchi aveva contestato all’autrice del “post originario” annunciando azioni legali:

Cara Silvia Cirocchi evidentemente tu parli senza nessuna cognizione di causa.

A. Nessuno ha voluto mai fare di mio fratello un eroe, tantomeno io che ho sempre sostenuto che non lo fosse.

B. Mia madre non ha mai detto la frase che citi ma le è attribuita da Mandolini, che ha testimoniato il falso nel primo processo ed è imputato nell’attuale.

C. I suoi nipoti, che conservano un bellissimo ricordo di lui, come è agli atti del processo e come è apparso in tutte le televisioni, li vedeva eccome ed ogni giorno, fino all’ultimo.

D. Mio fratello non può essere definito uno spacciatore perché non è mai stato processato e condannato per questo.

E. Mi dirai tutto questo in tribunale.

Visto che sei così convinta di ciò che dici mandami via Messenger il tuo indirizzo così posso fare a meno di querelarti e disturbare la polizia postale che ha di meglio da fare. Ti faccio la causa civile e devolverò per opere di bene il risarcimento che mi sarà da te dovuto.

Visto che hai studiato giurisprudenza sono convinta che sai di che cosa sto parlando.