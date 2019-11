Omicidio Lorys, Cassazione: «Bisogna confermare la condanna della madre a 30 anni»

Confermare la condanna a 30 anni di carcere. Questa la richiesta del procurato generale della Cassazione Roberta Maria Barberini nei confronti di Veronica Panarello, condannata in primo e secondo grado per aver ucciso il figlio di 8 anni, Lorys, strangolandolo con delle fascette da elettricista e occultando il suo corpo in un canalone a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, il 29 novembre del 2014.

In serata è attesa la sentenza della prima sezione penale della Cassazione che metterà fine al caso, a uno dei delitti più efferrati degli ultimi anni. A Roma presenti gli avvocati Daniele Scrofani, legale del papà di Lorys, e Francesco Villardita, difensore di Veronica Panarello.

Veronica Panarello ha cambiato più volte versione dei fatti ma che non ha mai convinto i giudici. Prima ha denunciato la scomparsa del figlio, sostenendo che non fosse mai uscito da scuola, poi ha detto di essere totalmente estranea alla vicenda e infine ha confessato che sarebbe stato il suocero, Andrea Stival, a strangolare il figlio. Il motivo? Aveva scoperto la loro (presunta) relazione extraconiuguale. Dichiarazioni che, però, cozzano coi fatti e che non hanno mai trovato riscontri nelle indagini.

Per il procuratore generale della Cassazione «la chiamata in correità del suocero è stato l’ennesimo tentativo di manipolazione messo in campo dalla donna». In altre parole, il nonno di Lorys non c’entra nulla con l’omicidio: non ha mai avuto rapporti intimi con la nuora, non è mai stato nell’appartamento di Veronica Panarello quella mattina e dunque non ha mai ucciso il nipotino.

A incastrare Veronica Panarello, invece, ci hanno pensato le telecamere (sia pubbliche che private) di Santa Croce Camerina: una sorta di “grande fratello” che ha permesso alla Procura di Ragusa di ricostruire, in poco tempo, secondo dopo secondo, i movimenti della donna e, dunque, di smontare la sua tesi difensiva.

