Terremoto M5s per il voto su Rousseau per le Regionali: in Calabria si dimette il coordinatore, in Emilia-Romagna è ammutinamento

Non sono bastate le numerose riunioni tra i parlamentari M5s eletti in Emilia-Romagna e Calabria con Luigi Di Maio. «Non sapevamo del quesito su Rousseau» spiega uno di loro a Open. La linea degli esponenti eletti nelle due regioni al voto il 26 gennaio era di presentarsi al voto, con simbolo e candidato per provare a far eleggere qualche esponente 5 Stelle in consiglio regionale. Invece ora la scelta viene affidata alla votazione online.

Dalla pagina Facebook M5s in Emilia-Romagna, rileva l’Ansa, si invita esplicitamente a votare no al quesito: «Il Movimento sta cambiando ma mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna».

La decisione di di affidare la scelta al voto su Rousseau senza decidere subito di presentarsi alle prossime Regionali viene criticata anche da molti parlamentari: «Perché deve essere osservata una pausa fino a marzo? Non siamo pronti per presentarci in Calabria ed Emilia-Romagna, ma per le Regionali in Puglia e Campania si?», si chiede il deputato Francesco Forciniti, che già ieri aveva criticato la decisione dei vertici 5 Stelle. Il collega Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale per le Regionali calabresi, si è dimesso da questo incarico.

«Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del MoVimento 5 Stelle scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e rischi hanno sempre lavorato sul territorio» ha scritto su Facebook. Sempre sui social network si sono sfogati altri parlamentari come Anna Laura Orrico (sottosegretaria ai Beni culturali), Laura Granato e Francesco Sapia. Critiche anche per il testo del quesito, come scrive il senatore emiliano Gabriele Lanzi.

