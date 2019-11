Maltempo, allerta rossa in Piemonte e Liguria. Centinaia gli sfollati, acqua alta a Venezia, un disperso nell’Alessandrino – Le immagini

L’ondata di maltempo non dà tregua al Paese. Colpito soprattutto il nord, ma non solo. Persiste l’allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria: particolarmente colpito è il Savonese. In provincia di Alessandria, un’automobile è finita nel fiume Bormida: i due passeggeri del veicolo sono stati recuperato dai vigili del fuoco, ma una terza persona nella stessa area è ancora dispersa.

La campagna allagata nell’area del fiume Bormida, Alessandria, 23 novembre 2019 ANSA/DINO FERRETTI

Si tratta di una cinquantaduenne che stava andando al lavoro, in una casa di riposo, a piedi lungo la strada provinciale 186, con cellulare alla mano per farsi luce nel buio. Presa dal panico per la piena ha cercato di aggrapparsi all’auto, ma l’onda d’acqua ha travolto la donna e il veicolo.

La piena del Po e dei rii minori ha mandato sott’acqua Carde’, il primo paese della pianura Padana nel Parco del Po Cuneese, 24 novembre 2019. ANSA

Intanto il Po è oltre la soglia di guardia. A Torino sono allagati i Murazzi e il borgo medievale. La maratona è stata cancellata. A Valle di Torino, la piena del fiume Po ha superato la soglia della criticità elevata. Lo rende noto l’Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, secondo cui il colmo transiterà nel tratto piemontese per raggiungere Ponte Becca, nel Pavese, nell’arco delle prossime 24 ore. Livelli in crescita su tutta l’asta fluviale.

In Val d’Aosta le valanghe hanno costretto alla chiusura di alcune strade regionali. Critica la situazione a Gressoney-la-Trinité: il paese è isolato per una slavina che ha occupato la carreggiata. In tutta la Regione persiste l’allerta arancione.

La piena del fiume Po, Torino, 23 novembre 2019. ANSA/TINO ROMANO

Liguria

A Savona sono circa 270 le persone rimaste isolate nel quartiere collinare di Marmorassi a causa di una grande frana sulla strada d’accesso alla zona. Lo rivela il presidente della Liguria Giovanni Toti. Sono «molte le case» isolate dalla viabilità cittadina, riferisce Toti e «sono in corso accertamenti e interventi per poter creare un passaggio pedonale».

Nelle ultime 36 ore nel centro ponente della Liguria è caduta una quantità di pioggia superiore a quella che nell’autunno 2014 provocò l’alluvione a Genova con un morto. Lo evidenzia la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni. Le cumulate a Urbe nel Savonese tra ottobre e novembre 2014 furono di 1.383 millimetri, in questo ottobre-novembre sono arrivati a 1.802. Nelle ultime 36 ore sono caduti 550 millimetri di pioggia a Urbe, 450 a Ellera e 451 a Pianpaludo nel Savonese.

Venezia

A Venezia alle 9 di questa mattina c’è stato un picco di acqua alta a 129 centimetri, ma le previsioni sono di una marea massima a 140 cm. Si prevede che sarà ancora una volta la Punta della Saluta il centro più colpito dalla marea della laguna.

Calabria

Le piogge intense in corso in tutta la Calabria stanno provocando allagamenti e disagi in varie zone della regione. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà e liberare locali invasi dall’acqua. Maggiormente interessate dagli allagamenti la città di Reggio Calabria e il comprensorio di Lamezia Terme.

In tutti i comandi dei vigili del fuoco della Calabria è stato disposto l’incremento dei dispositivi di soccorso, con il richiamo al lavoro del personale libero dal servizio per fronteggiare le criticità.

Foto Twitter – @RADIORMT

Emilia Romagna

Anche in Emilia-Romagna sono ore da bollino rosso per il passaggio della piena del Po: la Protezione civile e Arpae hanno emesso la nuova allerta per criticità elevata – dopo quella arancione di oggi – che scatta da mezzanotte e sarà in vigore per tutta la giornata di lunedì 25 novembre per il passaggio della piena del fiume nella pianura e bassa collina emiliana occidentale, nel Piacentino e nel Parmense.

Sono attesi livelli di piena superiori alla soglia “3” in particolare nella seconda parte della giornata di lunedì. Viene poi estesa l’allerta arancione nella pianura emiliana centrale sia per il transito della piena del Po, con livelli previsti superiori alla soglia “2”, sia per i restanti corsi d’acqua. Stessa criticità “moderata” segnalata per domani anche su pianura emiliana orientale e costa ferrarese.

Foto in copertina – La piena del Po e dei rii minori ha mandato sott’acqua Carde’, il primo paese della pianura Padana nel Parco del Po Cuneese, 24 novembre 2019. ANSA

