Un camion sprofonda in una voragine a Roma: traffico in tilt per ore – Il video

L’incidente ha causato disagi al traffico e bloccato la circolazione per ore

Un’altra voragine nelle strade capitoline, stavolta in via dei Colli Portuensi, a pochi metri dall’incrocio con la circonvallazione Gianicolense. Nell’apertura del manto stradale è finito anche un camion, incastrato con le ruote anteriori nell’asfalto. Un auto, inoltre, è rimasta in bilico fino all’intervento dei Vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato sul corso stradale, generando disagi sulle vie limitrofe.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

