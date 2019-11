Usa. Bimbo daltonico vede per la prima volta i colori e scoppia in lacrime. Il video diventa virale

Jonathan Jones, 12enne del Minnesota affetto da discromatopsia (nome scientifico del daltonismo) è scoppiato in lacrime quando ha avuto la possibilità di poter provare degli occhiali “speciali” che gli consentono di poter vedere correttamente a colori.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq