«Tutto rotto, tutto crepato, mi fa paura entrare qui», Antonio va a casa dopo il terremoto in Albania – Video

Stanotte è riuscito a scappare via, in auto, mettendo in salvo moglie e figli. Ora Antonio ci ha mandato un video di quel che resta di casa sua

Non riesce a credere ai suoi occhi, è ancora sotto shock. Davanti a se una casa danneggiata, a seguito del terremoto che ha colpito, intorno alle 4 di notte, l’Albania. E in particolare modo Durazzo dove Antonio vive con la sua famiglia.

«È scioccante, tutto rotto, tutto crepato, mi fa paura entrare qua dentro» dice nel video che ha inviato a Open per mostrare le condizioni in cui versa la sua casa, quella che si è costruita con tanti sacrifici e con il lavoro in una fabbrica.

Palazzo danneggiato

Crepe nei muri, oggetti finiti per terra, compresa la tv, e diversi danni. «Madonna mia» esclama quando, entrando nel suo stabile, si accorge che «si vedono solo i mattoni».

E stanotte, come ci aveva già detto, è riuscito a scappare via: «Ho messo subito in sicurezza mia moglie e i miei figli. Poi siamo fuggiti in auto a 30km di distanza».

