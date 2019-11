Terremoto in Albania, la testimonianza da Durazzo: «Ho salvato la mia famiglia e siamo scappati: una situazione apocalittica»

«A Durazzo c’è una situazione apocalittica con calcinacci per strada, balconi crollati e vetri dei negozi distrutti», a parlare a Open è Antonio, italiano che lavora in Albania e che stanotte è riuscito a scappare dall’inferno causato intorno alle 4 del mattino dal terremoto di magnitudo 6.5.

Open | Foto della casa distrutta

E poi aggiunge, ancora sotto choc: «Ho messo subito in sicurezza mia moglie e i miei figli. Poi sono fuggito in auto a 30km di distanza. La mia casa è totalmente distrutta, è crollato tutto. Ormai si vedono solo i mattoni: mobili, tv, tutto per terra. Per scappare via abbiamo camminato sulle macerie».

«Non sapevamo cosa fare anche perché la scossa di terremoto è stata lunga e fortissima».

Le scosse continuano, spiega Antonio a Open, e proprio due mesi ce n’erano state altre così forti: «A settembre era già successo, non in questo modo però. Adesso sono molto preoccupato perché, secondo me, questo Paese non è attrezzato a fronteggiare queste emergenze».

«Grazie a Dio stiamo tutti bene» ha concluso.

Leggi anche: