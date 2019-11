Terremoto in Albania, almeno 150 feriti e diverse persone sotto le macerie: scossa sentita anche in Puglia e Basilicata

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la costa nord dell’Albania, vicino Durazzo, pochi minuti prima delle 4 in Italia. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Puglia e Basilicata, ma ci sono segnalazioni anche in Campania e Abruzzo. La protezione civile italiana conferma che la scossa sia stata avvertita distintamente su buona parte della cosa adriatica.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

I feriti finora sarebbero almeno 150, secondo una prima stima provvisoria dei media locali. Unità dell’esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini.

Ci sarebbe la prima vittima a Kurbin che, secondo il sito Syri.net, sarebbe stata confermata anche dal ministero della Difesa. Si tratta di un uomo che avrebbe cercato di saltare dal suo appartamento nel tentativo di salvarsi. A Tumane ci sarebbero stati altri tre morti in un vecchio palazzo.

L’Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 di stanotte vicino Durazzo.

Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania

Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg — Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019

I media locali riferiscono che in diverse città è saltata la corrente e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati.

Lo scorso 20 settembre una scossa magnitudo 5,6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici: era stato definito il più forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania.

Un #terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato sulle coste albanesi. La scossa è stata avvertita anche nelle regioni che affacciano sull’Adriatico. Attualmente non si segnalano danni a cose e persone in Italia. #Albania #Puglia pic.twitter.com/7XDKxvpq2i — ROE ProtezioneCivile (@ROEProtCiv) November 26, 2019

Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, a pochi chilometri dall’epicentro del sisma. Le autorità non hanno ancora dato conferme ufficiali.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia.

Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti. — Michele Emiliano (@micheleemiliano) November 26, 2019

La scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Leggi anche: