Terremoto in Albania, danni e feriti a Tirana. Paura anche in Puglia

Ha causato danni importanti a diversi edifici la forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,8 della scala Richter, avvertita in Albania, poco dopo le 16, a una trentina di chilometri a est di Durazzo. Secondo le autorità, si tratterebbe del sisma più forte degli ultimi 20-30 anni nella zona della capitale.

La scossa è stata sentita indistintamente anche in Puglia e ha creato il panico soprattutto in Salento. Centinaia le chiamate arrivate ai vigili del fuoco e tanti i tweet che si sono susseguiti sull’accaduto.

Secondo l’Istituto di Geoscienze di Tirana, l’epicentro del sisma, avvenuto precisamente alle 16.04, è stato localizzato a 10 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest della capitale. Undici minuti più tardi si è registrata un’altra forte scossa, di magnitudo 5,4.

Shock in #Albania. The #earthquake injured about 51 people. Dozens of #homes collapse! #Albania ❤️ #earthquake pic.twitter.com/3Efc1V04Rg