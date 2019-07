Elezioni in Albania, ha votato meno del 20% degli elettori: lo scontro sui dati dell’affluenza

Vittoria per i socialisti di Edi Rama in tutto il Paese. Ma le contestazioni e lo scontro istituzionale tra il Premier e il Presidente continuano

Alla fine le tanto controverse elezioni in Albania sono andate avanti comunque, senza grandi scontri o manifestazioni violente. A votare, secondo la Commissione elettorale, sarebbero stati circa il 20% degli elettori. Dati però che sono stati contestati da cittadini e opposizioni.

Quasi scontato l’esito del voto: vittorie in tutto il Paese per i deputati socialisti del partito del premier Edi Rama. In oltre la metà dei comuni albanesi (31 su 61) i deputati socialisti erano gli unici candidati. Nei comuni rimanenti invece competevano contro esponenti di partiti minori o indipendenti.

L’opposizione – i cui deputati non siedono più nel parlamento nazionale da febbraio 2019 – hanno boicottato le elezioni decidendo di non presentarsi. Ma le manifestazioni programmate non hanno portato a scontri con le forze dell’ordine o con gli elettori del altri partiti. Ci sono stati soltanto due scontri i municipi marginali e qualche coro risalente all’epoca comunista per ridicolizzare chi invece andava a votare.

La contestazione si è concentrata principalmente sui numeri dell’affluenza, secondo l’opposizione ancora più bassa rispetto al dato ufficiale di circa 20%, ovvero circa 600 mila votanti su un numero totale di circa 3,5 milioni che comprende gli elettori all’estero (tra cui anche il conduttore televisivo Ezio Greggio e il cantante Al Bano).

I primi dubbi sono sorti quando in almeno 9 municipalità il numero di voti registrati per i candidati socialisti era superiore al numero dei votanti, facendo pensare a brogli. Nella municipalità di Ura Vajgurore, al Sud del Paese, per esempio, dove erano stati registrati circa 5.900 voti domenica, il giorno seguente era decretata la vittoria della candidata socialista Juliana Memaj con un totale di 7.776 preferenze.

Mentre il premier Edi Rama si è presentato al seggio per votare verso le nove della mattina, il Presidente della Repubblica Ilir Meta – il quale aveva decretato la posticipazione delle elezioni al 13 ottobre 2019 – era al mare, dove si è fatto fotografare in compagnia di un giocatore di calcio della nazionale albanese e successivamente in compagnia degli osservatori internazionali.

Nonostante questo il Presidente Meta ha voluto comunque congratulare i suoi concittadini per la loro condotta pacifica durante le elezioni «nonostante l’atteggiamento del Primo Ministro Rama». «Ringrazio tutti gli albanesi – ha scritto il Presidente su Facebook.- che non sono caduti in preda alla retorica irresponsabile dei loro leader irresponsabili che promuovono la violenza per nascondere i propri scandali».

Secondo Endrit Yzeiraj, analista a Tirana, nonostante il partito socialista abbia vinto in 61 municipalità «si tratta di una vittoria di Pirro per il premier Edi Rama. Nel suo discorso post-elezioni Rama ha aperto al compromesso con l’opposizione. Probabilmente darà inizio a una purga all’interno del suo partito, avendo più volte ripetuto che il partito aveva commesso vari errori e che fosse arrivato il momento di avere nuovi volti».



