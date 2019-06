Albania al voto in un clima di paura. Il Premier: «Non si negozia la democrazia con le molotov» – Il reportage

Delle manifestazioni e proteste degli ultimi mesi non sembra esserci alcuna traccia nel centro di Tirana, capitale dell’Albania mentre il Paese si prepara a votare nelle controverse elezioni locali di oggi, 30 giugno. Le molotov, gli scontri con la polizia e le cariche non hanno lasciato segni visibili fuori dal parlamento e, soprattutto, nei dintorni degli uffici del premier socialista Edi Rama.

Le guardie sono al loro posto, la loro presenza visibile ma non ingombrante, il giardino fuori dagli uffici del Premier è sgombro ma ordinato, in fondo luccica sotto al sole a picco la piramide di Tirana. Ai tempi del ‘faraone’ comunista Enver Hoxha ospitava il parlamento, ma adesso riposa come un vulcano dormiente.

Le elezioni amministrative avranno luogo come previsto il 30 giugno?

«Sicuramente andranno avanti perché è la data prevista dalla Costituzione

e non si può che andare avanti»

Come mai ha deciso di insistere affinché si facessero adesso? Perché non posticiparle?

«Perché posticiparle? Le elezioni non sono alla discrezione dei partiti, sono il diritto del popolo a scegliere tra i partiti. Se i partiti non sono pronti a partecipare alle elezioni, questo non è un Paese della gente ma dei partiti. Se poi sotto la pressione dei partiti, le elezioni venissero posticipate, sarebbe un precedente assurdo e dannoso»

Alla vigilia del voto a lei il Paese sembra tranquillo?

«Il Paese è sempre stato tranquillo. C’è stata una mobilitazione di un gruppo di partiti con gli attivisti e degli impiegati nei comuni governati da loro (opposizione) e tutto è successo in un perimetro di un poco più di un chilometro. Il Paese sicuramente ha dei problemi, non è che gli albanesi vivono in un campo di fiori, ma sicuramente ci sono altre priorità. Siamo una democrazia ancora giovane, in crescita, ma comunque senza la maturità necessaria da lasciar perdere con questi giochetti che hanno caratterizzato un passaggio doloroso da un regime assurdo e criminale che ha isolato l’Albania trasformandolo nella Nord corea dell’Europa per cinquant’anni verso un Paese che deve affermarsi come un membro dell’Unione europea»

Eppure il Consiglio d’Europa ha ritirato la sua missione di osservazione

«È un’organizzazione all’interno del Consiglio d’Europa, e poi non è chiaro, il punto è che non c’è niente che getta un’ombra sul processo. Quì c’è l’Ocse per esempio»

Cosa esattamente si aspetta il Paese?

«L’Albania ha bisogno che vada avanti la riforma della giustizia che abbiamo intrapreso. Ha bisogno di continuare a crescere economicamente, di più lavoro – abbiamo creato più della metà dei posti di lavoro in tutti gli Balcani nell’anno scorso – ma non basta. I salari sono ancora bassi, il costo della vita cresce, il Paese ha bisogno di più certezza per i suoi ragazzi, una riforma di tutto il sistema dell’educazione, di investimenti specialmente nel turismo ma anche infrastrutture. Non è possibile stare a scherzare con le molotov per negoziare la democrazia mentre c’è tutto questo da fare»

Come descriverebbe il suo rapporto con il Presidente della Repubblica Ilir Meta?

«È una relazione con alti e bassi, con momenti positivi e altri negativi, purtroppo lui si è prestato a giochetti politici. Si trova in una situazione di un certo imbarazzo perché sua moglie è capo di un partito di opposizione. È una situazione particolare in un Paese che, come dicevo, è una democrazia giovane, non ancora solida e matura»

Il suo rapporto con il leader dell’opposizione Luizim Basha?

«È un rapporto tipicamente italiano»

In che senso?

«Tra una persona che Governa e un’altra che fa il leader dell’opposizione»

Quando Berisha indirizzò nei suoi confronti una serie di accuse piuttosto pesanti, lei le fece stampare su dei teli ed esporre fuori dal suo ufficio. Oggi viene accusato di corruzione e anche di collusione con la criminalità organizzata: come risponderà?

«Io cerco di non rispondere perché viviamo in una civiltà che da più di mille anni ha deciso di dare la responsabilità della prova all’accusa non all’accusato. Non avendo prove, con loro non è difficile vincere. È un male per tutti, anche per il Governo: a me piacerebbe avere un’opposizione molto più sfidante, questa quà è semplicemente sfigata»

Esclude che ci possano essere nuove elezioni a breve?

«L’Albania ha votato due anni fa, noi abbiamo una maggioranza assoluta, abbiamo un programma e tante cose da fare. L’opposizione ha deciso di uscire di scena, rifiutando i mandati parlamentari, per provare sulla strada. Non sta a noi a fare né i loro psicoterapeuti né i loro babysitter. È tutta una protesta di un vecchio establishment che cerca una rivincita: non è una rivolta del popolo. Loro sono stati dal primo momento contro la riforma della giustizia»

Ci sono anche gli studenti che hanno iniziato a manifestare nel dicembre del 2018. Alcuni di loro chiedono di rivedere la legge elettorale

«So che c’è stata una protesta molto grande, molto bella degli studenti alla fine dell’anno scorso. Noi abbiamo parlato – come sempre facciamo con le proteste di alcune categorie della società – e siamo usciti fuori con un nostro programma, un patto per l’università»

Recentemente si è incontrato con Jean-Claude Juncker per parlare delle elezioni ma anche del processo di adesione dell’Albania all’Ue: quanto dovrà aspettare l’Albania prima che partiranno i colloqui, inizialmente previsti per giugno di quest’anno?

«Non sta all’Albania fare queste previsioni. Come sappiamo l’Ue è sempre più imprevedibili. Per la seconda volta abbiamo una raccomandazione netta affinché l’Albania apra i negoziati. A livello oggettivo abbiamo fatto la nostra. In Europa c’è però anche un livello soggettivo: ci sono Paesi molto più propensi ad allargare, altri meno»

Tra questi ci sarebbe la Francia.

«La Francia è in un momento particolare, con un Presidente che ha una sua idea dell’Europa. Io condivido la sua idea – “Bisogna riformare prima di allargare” – ma, aggiungerei: bisogna anche riformarsi. L’Europa deve riformare se stessa e i Balcani centrali faranno lo stesso. Detto questo, aprire i negoziati non vuol dire automaticamente diventare membri»

Tra i vari paletti dell’Ue crede che ce ne siano alcuni di natura migratoria?

«Si, sicuramente. Combattere l’immigrazione illegale è chiaramente necessario. Ma dall’altra parte quando si parla di Balcani occidentali, non sono in tanti gli uffici europei a sapere che questa regione è circondata da frontiere che sono dell’Ue. È un organo del corpo europeo: tagliarlo non è possibile, non integrarlo è possibile ma si rischiano dei malori. Ci sarà una ragione che due Guerre mondiali sono scoppiate in quest’area, anche se non voglio dire che la terza scoppierà nei Balcani»

A proposito della questione migratoria, come valuta la politica dei ‘porti chiusi’ dell’Italia?

«Io credo che la politica dei porti chiusi sia una reazione: si può discutere sul ‘come’ ma il perché è chiaro. L’Italia non è stata soltanto lasciata sola, è stata umiliata. Io lo posso ricordare: noi albanesi siamo stati gli eritrei di 30 anni fa. L’accoglienza è stata incredibile. Ma quello spirito è andato svanendo a causa del cinismo dell’Europa»

Segue con attenzione la politica italiana?

«L’Italia è il Nord, l’Albania è il mezzogiorno. Noi viviamo l’Italia come parte dell’Albania. La radio e la televisione italiana erano le uniche vie per connettersi per un al di là rispetto a quello che c’era quì, ovvero il comunismo»

Come sono i suoi rapporti con la sinistra italiana e con Nicola Zingaretti?

«Mai dal 1990, quando l’Albania si è aperta, le relazioni tra Italia e Albania sono state influenzate dai colori dei rispettivi governi. Con Matteo Renzi siamo amici, credo. Avrei voluto che andasse meglio per lui, ma non cambia né la mia stima né la mia amicizia. Sono fiero di poter contare sull’amicizia di Massimo D’Alema. Ma ho avuto modo di essere in contatto con Silvio Berlusconi anche dopo [la fine del suo mandato da Premier ndr]»

Come valuta lo stato di salute del socialismo in Europa oggi?

«Esiste? A me risulta che non esiste. Mi risulta che i partiti socialisti – ed io sono fiero di essere il leader di un partito socialista che vince – non possono essere più dei partiti ideologici. Si tratta di idee e di valori e basta. Non ci sono soluzioni di destra o di sinistra, ci sono soluzioni che funzionano o che non funzionano. È molto facile sparare a zero su Salvini, oggi. Bisogna chiedersi: funziona? Poi, ovviamente, i modi sono un’altra questione. Noi in Albania viviamo un po’ come la politica italiana: tanta passione per ‘uccidere’ il messaggero, molta meno passione per il messaggio»

Lei ha iniziato in politica da giovane. Come le appaiono i giovani albanesi oggi?

«Quando ero quel giovane e dovevo ascoltare i miei genitori dicevo a me stesso, “Devi promettere a te stesso che non farai mai quello che loro stanno facendo a te. Lascia ai giovani comportarsi da giovani.” Poi, è sempre stato così, non è cambiato granché. Tranne che con i social media. Noi abbiamo un detto in albanese, che prima di Facebook “lo stupido era conosciuto soltanto a casa sua”»

Lei spera che in questa nuova generazione albanese ci sia un suo erede?

«Credo che ognuno abbia il proprio destino. Il mio è stato molto particolare. Sono molto grato. Ma il mio destino è legato a un periodo storico in cui Paesi ex comunisti sono usciti dal buio in cui molti scrittori, poeti, artisti si sono prestati alla politica. Adesso sono un dinosauro. Gli altri o sono andati via, o hanno fallito, qualcuno ha fatto la storia ma non c’è più. Quello che io non vorrei vedere in Albania è una forza anti-politica che cerca di spaccare tutto e poi si sfascia strada facendo creando un vuoto tremendo dopo una speranza enorme»

Uno dei suoi primi atti da giovane ministro fu inaugurare un cinema. All’epoca disse che un cinema può garantire la sicurezza meglio di cento poliziotti. Ci crede ancora?

«Io credo che la cultura è molto più forte politicamente di quanto si creda. All’epoca era una situazione in cui l’Albania stava veramente male e io dicevo che se vogliamo più sicurezza dobbiamo aprire più cinema, fare più illuminazione, aumentare la qualità dello spazio pubblico, dobbiamo credere al bello, perché il bello ha un potere straordinario e intimidisce molto di più del brutto e della repressione dello Stato»

Quale è stato il periodo politico più difficile nella sua vita?

«Forse quando abbiamo perso le elezioni. Era difficilissimo. Ma è stato necessario, ci ha aiutato a capire e a correggere»

Invece quello più entusiasmante?

«Io non farei questo lavoro se non fosse entusiasmante. Non sono cresciuto nel partito e non voglio invecchiare come saggio del partito. Sono un cittadino prestato alla politica – non oserei dire un’artista prestato alla politica – vengo dal mondo dell’arte, vorrei ritornare in un altro mondo dove c’è arte e dove la politica non è un esercizio di ogni giorno ma che fa parte del giorno. Non so cosa sarà, ma vorrei concentrarmi soltanto sul bello. Quando sei in questo ufficio non puoi, perché devi accettare che c’è anche il brutto, soprattutto il brutto con il quale deve confrontarti»

Lei come vorrebbe essere ricordato?

«Mio padre mi disse che non c’è niente di più importante che lasciare un bel ricordo. Io vorrei lasciare un bel ricordo»

-r.lib