Daphne Caruana Galizia uccisa per 150mila euro: la rivelazione di Reuters

Un giorno dell’estate 2017 Vince Muscat ha accompagnato il suo amico Alfred Degiorgio a un caffè vicino a La Valletta, la capitale di Malta. Pochi minuti dopo, Degiorgio è tornato per dire a Muscat che avevano un contratto per uccidere la giornalista più in vista dell’Isola. Lo riporta l’agenzia Reuters, offrendo nuovi dettagli al caso della giornalista investigativa maltese era stata uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017.

I killer avrebbero guadagnato 150mila euro dall’uccisione: l’aveva svelato Muscat alla polizia nell’aprile 2018, sperando in una riduzione della pena. Questi elementi erano in possesso di Reuters dall’anno scorso ma l’agenzia non li aveva divulgati per non danneggiare le indagini.

Insieme al fratello George, Alfred Degiorgio e Vince Muscat sono stati arrestati con l’accusa di essere gli esecutori materiali dell’omicidio e per loro sono stati chiesti tre ergastoli.

Sul mandante si indaga ancora: Yorgen Fenech, presunto «mediatore» dell’omicidio ha pagato la cauzione alla polizia il 22 novembre ed è stato liberato, nonostante debba essere sottoposto ulteriori interrogatori.

