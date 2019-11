Omicidio Sacchi, ecco il testo dell’ordinanza che racconta cosa accadde quella notte a Roma

È la lettura delle venti pagine di ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Luca Sacchi a confermare un quadro di indagine che ormai appare certo.

Prima di tutto, conferma definitivamente la dinamica dell’aggressione.

Torniamo dunque alla notte tra il 23 e il 24 ottobre, quando, giunti sul luogo dell’aggressione, con l’idea di portare via ad Anastasia lo zaino che contiene 70mila euro, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si muovono in pochi minuti.

La ricostruzione è chiara:

L’uomo armato di mazza di ferro ha colpito alla nuca la ragazza intimandole di dargli lo zaino; alla reazione del SACCHI che ha atterrato l’aggressore, l’altro uomo ha estratto la pistola e lo ha ucciso”.

Dov’era Anastasia in quel momento? Anche su questo c’è ora una parola definitiva:

Il gip ricostruisce anche la dinamica dell’accordo, stavolta per punti:

Ma più di ogni altra cosa quello che è significativa la lettura delle intercettazioni. Del Grosso, prima dell’appuntamento, si raccomanda più volte con De Propis perché la droga sia fornita tutta e rapidamente.

“E’ DEL GROSSO a contattare più volte il suo interlocutore per ricordargli, quasi ossessivamente, l’incontro e per “raccomandarsi”, dopo avere espresso la sua soddisfazione per la vicenda (“te amo! Me raccomando”) e poi richiamarlo per essere sicuro che l’amico non si tirasse indietro (“Aho! Me raccomanno, eh? Non famo scherzi eh?”).