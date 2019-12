Inghilterra, bambini travolti da un pirata fuori da scuola: morto un 12enne, cinque ragazzi feriti

Un bambino di 12 anni è morto e altri cinque ragazzi fra i 13 e i 16 sono rimasti feriti oggi fuori da una scuola britannica a Debden, nell’Essex in Inghilterra, dopo essere stati investiti da una vettura il cui guidatore è poi fuggito.

L’episodio è avvenuto alle 15,30, ma è stato riferito dalla Essex Police e ripreso dai media nazionali più tardi. Gli investigatori indagano per omicidio e stanno dando la caccia all’investitore. Non è ancora chiaro se si tratti di un pirata della strada o si possano ipotizzare altri motivi.

L’automobile coinvolta nell’investimento è una piccola Ford Ka color argento, ha reso noto la polizia. I ragazzi erano nelle vicinanze della Debden Park High School, nel comune di Loughton. Il 12enne è morto in ospedale stasera per la gravità delle ferite riportate. Le vite degli altri 5 feriti non sono viceversa considerate in pericolo.

La pista di un atto deliberato non pare esclusa anche se per ora la Essex Police non si avventura in ipotesi. «È stato un incidente davvero scioccante – ha detto il capo ispettore locale Rob Kirby – e la nostra più profonda solidarietà va a tutti coloro che sono stati coinvolti. Rivolgo un appello urgente – ha aggiunto – a chiunque abbia informazioni o sia in possesso di immagini video o abbia visto qualcosa sui social media che possa essere considerato cruciale a chiamarci» ai numeri di emergenza.