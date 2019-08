Caserta, padre travolto e ucciso da un Suv mentre era col figlio di 6 anni: preso il pirata della strada

Aveva 34 anni Giorgio Galiero, travolto e ucciso da un’auto pirata mentre passeggiava con i suoi familiari in via delle Acacie, località di Pinetamare, a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

I fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la persona che guidava il Suv, con targa di nazionalità polacca, avrebbe sbandato per l’alta velocità sostenuta e poi sarebbe scappato via senza prestare soccorso.

Ieri sera con Giorgio Galiero, figlio di un noto commerciante di Pinetamare, c’erano anche i suoi familiari tra cui il figlio di 6 anni che si è salvato solo perché distante dal padre, come scrive Repubblica.it. Sotto shock, il piccolo è fuggito a casa dove è stato rintracciato subito dopo.

Il 118 è giunto immediatamente sul posto ma per il giovane padre non c’era più niente da fare.

Preso il killer

L’investitore – accusato di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso – è stato rintracciato e fermato dai carabinieri alle due di notte. Dopo aver perquisito la sua abitazione, è stato portato in caserma: stamattina, invece, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

