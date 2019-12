Il cambiamento climatico entra nei quadri del Prado: il progetto del WWF

Il parasole di Francisco de Goya, dove una ragazza sorride mentre un paggio la ripara dal sole con un ombrellino, ha assunto toni più tetri. I due protagonisti diventano due rifugiati climatici, raffigurati in quello che sembra un campo profughi. In un progetto congiunto in occasione della Cop25 a Madrid, il Museo del Prado e il WWF hanno creato delle opere d’arte che mostrano l’effetto dell’aumento della temperatura di 1.5 gradi su alcuni storici capolavori.

Il Parasole di Goya

Il Filippo IV a cavallo di Diego Velázquez viene sommerso dall’alta marea per mostrare l’effetto dell’innalzamento del livello del mare mentre il Caronte di Joachim Patinir si trova sul letto di uno Stige prosciugato. I bambini sulla spiaggia di Joaquín Sorolla sono circondati da cadaveri di pesci.

Filippo IV a cavallo di Velázquez

Caronte attraversa lo Stige di Joachim Patinir

Bambini sulla spiaggia di Sorolla

