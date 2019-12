Manovra, M5s annuncia l’accordo. Ma il vertice continua: verso un rinvio delle tasse su plastica e zucchero

Il ministro per i Rapporti con il parlamento D’Incà assicura: «Abbiamo chiuso su tutto». Ma le riunioni tra i membri del governo sono ancora in corso e la giornata potrebbe concludersi senza una soluzione definitiva

Italia viva ha alzato la voce su plastic tax e sugar tax. «Sono una follia», ha detto Matteo Renzi. Per Luigi Di Maio, invece, si tratta di «tasse sacrosante». In questa contrapposizione di vedute, sono state le uscite dei parlamentari Pd a far preoccupare la tenuta del governo nelle ore cruciali per la definizione della manovra economica. Fonti vicine ai dem hanno dichiarato: «Italia Viva ai lavoratori italiani preferiscono le multinazionali delle bibite gassate, come la Coca Cola. Non vuole diminuire le tasse sul lavoro ma pensa solo a togliere la Sugar Tax, per favorire società per azioni che non hanno sede neanche in Italia».

Apriti cielo: convocato vertice di maggioranza di urgenza e lo scontro si è diffuso sui canali social dei politici. Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura in Italia viva, ha detto: «Plastic tax e sugar tax determineranno un disastro occupazionale». La risposta di Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, le ha risposto a stretto giro: «Se ci sono davvero più risorse e di questo si discute al vertice di maggioranza, mettiamole per ridurre ulteriormente la pressione fiscale sui salari dei lavoratori italiani».

In questo botta e risposta si sintetizza lo scontro tra Italia viva e dem. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto di aver trovato coperture di 400-500 milioni per rinviare le tasse. Si convoca un vertice di maggioranza per discuterne e Italia viva propone di utilizzare quelle risorse per posticipare l’introduzione di plastic e sugar tax, con l’obiettivo finale di rimuoverle dalla legge di Bilancio 2020. Il Pd rilancia chiedendo di utilizzare le coperture trovate da Gualtieri per abbattere il cuneo fiscale che grava sui lavoratori.

Per questo motivo sono ancora chiusi intorno a un tavolo i membri del governo. Si discute su come impiegare quei soldi recuperati dal Mef. Mentre il ministro per i Rapporti con il parlamento, il 5 stelle Federico D’Incà, assicura ai cronisti fuori dal senato che «abbiamo trovato un accordo su tutto», si fa spazio l’ipotesi di far slittare a luglio le due tasse osteggiate da Italia viva. Nella speranza di farle sparire del tutto dalla manovra.

