Napoli, il flash mob del San Carlo, per la prima volta in strada con i giovani musicisti – Video

È la prima volta che il Teatro San Carlo esce dalla scena e scende in strada: lo fa con un flash mob per le strade di Napoli, con i ragazzi e le ragazze dei licei musicali della città per promuovere l’opera che inaugura la stagione.

È infatti la vigilia dell’inaugurazione della stagione 2019/2020 del Teatro di San Carlo con La dama di picche di Pëtr Il’ič Čajkovskij: si va in scena da mercoledì 11 dicembre. Ecco perché i giovani musicisti sono vestiti da carte da gioco: insieme a loro i Morks trampolieri in costume.

