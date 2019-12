«Meglio un pisano in casa che Salvini all’uscio»: Sardine in piazza in Toscana e in Puglia

«Ci vogliono convincere che il problema sono gli immigrati, ma è solo cattiva politica piena di slogan vuoti. Il Salento non abbocca!» gridano le Sardine leccesi

Da piazza Sant’Oronzo a Lecce a Piazza dei Cavalieri a Pisa passando per Grosseto. Anche stasera le Sardine hanno invaso le strade di alcuni comuni italiani.

A Pisa erano quasi 6mila: «Abbiamo riempito la piazza per dire alla politica che deve occuparsi di tutti noi», ha affermato Tamara Nocco, leader locale delle sardine.

Uno studente di ingegneria nella piazza pisana ha affermato: «questa è una rivoluzione antifascista per una cultura dell’accoglienza». A Grosseto Michela racconta a un quotidiano locale: «Siamo qui contro l’odio, perché la società che vogliamo è una società solidale e antifascista. Per un risveglio delle coscienze, alla ricerca di quell’umanità che si è perduta».

Anche a Lecce gli organizzatori hanno dichiarato di aver portato in piazza seimila persone. Qui la colonna sonora della manifestazione è stata la musica di Fabrizio De André, ma anche titoli più autoctoni come «Le Radici ca Tieni» e la canzone di Caparezza, «Vieni a ballare in Puglia».

«Non ci sentiamo rappresentati da questo governo, che non ha abolito il decreto sicurezza! Ci vogliono convincere che il problema sono gli immigrati, ma è solo cattiva politica piena di slogan vuoti. Il Salento non abbocca!», hanno gridato gli organizzatori.

Alessandro Delli Noci, vicesindaco della città, ha commentato sui social la manifestazione nel capoluogo salentino: «Quando le piazze si popolano di cittadini – tantissimi giovani – pronti a manifestare in maniera spontanea e pacifica, sollecitando la politica e richiamandola ai propri doveri, a giovarne è la democrazia».

