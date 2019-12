Caso Cucchi, parte il processo per depistaggi

Dopo il colpo di scena durante la scorsa udienza quando il dibattimento è stato rinviato perché il giudice Federico Bona Galvagno ha scelto di astenersi in quanto ex carabiniere ora in congedo, riparte a Roma il processo per i depistaggi che avrebbero caratterizzato i dieci anni di inchiesta giudiziaria sulla morte del giovane geometra romano.

È il primo passo che dovrebbe portare a scoprire la verità su cosa è accaduto dopo la morte di Stefano Cucchi, dieci anni fa. A processo ci sono otto carabinieri accusati a vario titolo di falso e depistaggio.

Nell’elenco dei militari sotto accusa c’è un nome importante come quello del generale Alessandro Casarsa, oltre a Francesco Cavallo, Massimiliano Colombo Labriola, Francesco Di Sano e Luciano Soligo, imputati al processo ter per falso ideologico.

A contribuire al depistaggio, omettendo di denunciare i falsi che avevano rintracciato, sarebbero stati gli ufficiali, anche questi di primo rango, Lorenzo Sabatino e Tiziano Testarmata. Luca De Cianni, invece, avrebbe attribuito false dichiarazioni al collega, Riccardo Casamassima, che per primo denunciò di aver saputo che Stefano Cucchi, la sera dell’arresto (il 15 ottobre 2009), era stato pestato. A condurre le udienze al posto di Galvagno sarà la giudice Giulia Cavallone.

