Greta Thunberg bacchetta i media: «Sono più interessati ai viaggi in treno di un’adolescente che al fallimento della Cop25»

Dopo la querelle sui social con le ferrovie tedesche, Greta Thunberg torna con un tweet sulla vicenda del suo viaggio attraverso la Germania a bordo di un treno sovraffollato che l’ha “costretta” a sedersi per terra per una parte del tragitto.

L’attivista svedese ha condiviso un tweet per ringraziare una giornalista che ha ricostruito correttamente la vicenda. Ma il cinguettio è anche una frecciatina agli stessi media: «Sono più interessanti al viaggio in treno di un’adolescente che al fallimento della Cop25», ha scritto Thunberg.

Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.

But since conspiracy theories are running high, here is what happened.

Sometimes it’s lucky that you are traveling with journalists who can confirm the story… https://t.co/Fz0MZavrdH