Querelle social tra Greta Thunberg e le ferrovie tedesche: «Potevi dire che ti abbiamo trovato un posto in prima classe»

Dopo aver partecipato alla Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici di Madrid e dopo la partecipazione alla manifestazione a Torino organizzata da Fridays For Future, Greta Thunberg ha intrapreso un lungo viaggio in treno per tornare a casa in Svezia. L’attivista infatti non utilizza voli aerei perché ritenuti troppo inquinanti.

Thunberg, durante il viaggio, ha pubblicato su Twitter una foto che la ritraeva seduta per terra circondata da valigie su un treno della compagnia tedesca Deutsche Bahn, scrivendo: «Viaggio attraverso la Germania su treni sovraffollati. E finalmente sto per tornare a casa!».

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Ma la compagnia ferroviaria tedesca nota storicamente per la sua puntualità – ma recentemente colpita da crisi che hanno portato a ritardi dei viaggi, cancellazioni e tariffe esose – non ha gradito il tweet dell’attivista svedese, recentemente nominata “Persona dell’Anno” dal Time.

E così, la Deutsche Bahn, ha deciso di rispondere indirettamente a Greta Thunberg, sempre attraverso Twitter: «Cara Greta, grazie per aver supportato la battaglia della Deutsche Bahn contro i cambiamenti climatici! Siamo lieti che tu fossi su un nostro treno sabato». «Un treno – precisa la compagnia ferroviaria – che funziona al 100% con elettricità ecologica».

Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Ma la compagnia ferroviaria, in un secondo tweet, ha fatto intuire che l’attivista svedese non abbia viaggiato per tutto il tempo seduta sul pavimento del treno. «Sarebbe stato ancora più bello – si legge nel tweet – se tu avessi anche riferito quanto il nostro team si sia mosso in modo cordiale e competente per farti viaggiare in prima classe».

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Dopo il tweet della Deutsche Bahn, Greta Thunberg ha a sua volta risposto indirettamente alla compagnia ferroviaria: «Il nostro treno da Basilea è stato rimosso dalla circolazione. Così ci siamo seduti sul pavimento di due treni diversi. Dopo Goettingen mi sono seduta».

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019

«Questo non è un problema, ovviamente, e non ho mai detto che lo fosse. I treni sovraffollati sono un ottimo segno perché significa che la domanda di viaggi in treno è alta!», ha chiosato Thunberg. Pace fatta?

Leggi anche: