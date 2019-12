Fridays for future, Torino pronta ad accogliere Greta: «Benvenuta»

Non importano la prima neve e lo sciopero dei mezzi pubblici. I giovani del movimento Fridays for future sono pronti a scendere in piazza per accogliere Greta Thunberg.

La giovane attivista svedese, di ritorno dalla Cop 25 di Madrid, ha deciso all’ultimo di venire in Italia per raggiungere i ragazzi torinesi per lo sciopero del venerdì contro la decisione della Regione di bocciare la dichiarazione di emergenza climatica proposta dal capogruppo di Luv (Liberi uguali verdi).

Greta è attesa in piazza alle 15. Torino le ha dato già il benvenuto srotolando dalla balconata centrale del palazzo civico lo striscione: «Welcome to Turin, Greta». La sindaca Chiara Appendino, dopo aver annunciato la sua presenza a fianco dei ragazzi, ha invitato le istituzioni locali a fare lo stesso.

Greta, scelta da Time come persona dell’anno, arriverà in piazza probabilmente su un’auto elettrica e verrà accolta dalle note di Bella Ciao, con un testo rivisitato per l’occasione. È probabile che lasci la città subito dopo la manifestazione, mentre in un primo momento era circolata la voce che rimanesse a Torino anche per la notte, ospite di un attivista di Fridays for future.

In piazza, a sfidare il freddo e la neve, sono attese migliaia di persone. Gli organizzatori hanno diffuso un vademecum per l’occasione: vietati i selfie. «Ricordiamoci che Greta è una persona, non un trofeo da esibire», scrivono sulla pagina Facebook.

