Greta Thunberg a Open: «Mi prenderò una pausa, a Natale sarò a casa» – Il video

Oggi l’attivista svedese è a Torino per il Fridays for Future

«Se mi prenderò un pausa? Dopo questa visita andrò a casa ma farò altre tappe intermedie. Sarò a casa per Natale e poi prenderò una pausa. E’ giusto fermarsi ogni tanto perché non si può sempre continuare a fare questo ininterrottamente. Non so per quanto tempo mi fermerò, non sarà per molto, ma abbastanza perché io sia ben riposata» a parlare è Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni oggi arrivata a Torino per il Fridays for Future, rispondendo a una domanda di Open.

Greta in effetti ha viaggiato molto nell’ultimo anno. Prima ha raggiunto gli Stati Uniti per parlare di clima all’Onu, quindi, dopo che la Cop25 è stata spostata in Spagna, è tornata indietro approdando sulla penisola Iberica. Entrambe le volte ha impiegato più di due settimane, viaggiando in catamarano.

Il meeting internazionale di Fridays for Future

Potrebbe essere proprio Torino a ospitare, la prossima estate, il meeting internazionale di Fridays for Future. L’annuncio è stato dato poco fa in piazza Castello. Altra candidata a ospitare l’evento è la città di Dresda.

Foto e video di Olga Bibus | Montaggio di Vincenzo Monaco

Leggi anche: