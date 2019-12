Usa, sparatoria nel North Carolina: due morti e due feriti

Due dipendenti comunali sono morti e altri due sono rimasti feriti durante una sparatoria in un edificio governativo di Winston-Salem, nella Carolina del Nord, il 20 dicembre. I due feriti sarebbero fuori pericolo. Secondo il portavoce della città, Ed McNeal, alle 14 locali la minaccia era stata contenuta.

L’ha fatto sapere il City Manager della città statunitense, Lee Garrity in un’email.

