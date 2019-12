Ex Ilva, per il premier Giuseppe Conte vigilia di Natale a Taranto. «L’Italia non può lasciare indietro questa città»

Dopo più di un mese dal giorno dello sciopero dei lavoratori per la notizia delle migliaia di esuberi, Giuseppe Conte è tornato a Taranto. Alla vigilia di Natale, il presidente del Consiglio ha visitato il reparto di oncoematologia e presto andrà anche all’ex Ilva. Nel reparto di pediatria oncologica – intitolato pochi giorni fa a Nadia Toffa – sono ricoverati molti dei bambini della città malati di tumore, che colpisce i piccoli tarantini a un tasso del 30% più alto che altrove.

«Sono qui per portare la testimonianza dell’attenzione e della premura per questa comunità ferita. Quando sono venuto qui ho promesso che il sistema Italia avrebbe lavorato per alleviare le sofferenze», ha spiegato Conte.

In diretta da Taranto Gepostet von Giuseppe Conte am Dienstag, 24. Dezember 2019

«Stiamo lavorando al piano industriale, abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello Stato, che lo Stato ci metterà la faccia», ha detto poi il premier ai giornalisti. «Vogliamo migliorare questo piano, renderlo sempre meno carbonizzato, lo Stato è una garanzia per tutti», ha aggiunto.

Il premier rigetta qualsiasi velleità di passerelle a Taranto. «No, è una passerella perché ci siete voi. Io non vi ho chiamato, dice piccato ai giornalisti. Ora, per favore, non mi seguite, andate dalle vostre famiglie come è giusto che sia».

