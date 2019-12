Luca Bizzarri contro lo “spot” di Taverna e Castaldi: «Vi spiego io come funzionava Camera Café»

Una tazza di caffè in mano, un format che ricorda, non solo nel nome, il programma di Luca e Paolo “Camera Café”. Il M5s ha pubblicato sui canali social lo “spot” per promuovere alcune misure inserite nella Manovra.

Il titolo è “Parlamento Café”, protagonisti i senatori grillini Paola Taverna e Gianluca Castaldi. Colonna sonora: una canzone natalizia. «Ma è vero che in manovra abbiamo messo 400 euro l’anno per ogni mamma che ha problemi di salute e non può allattare?», chiede Castaldi a Taverna.

Aiutare le famiglie è un obbligo tassativo dello Stato e non si fa attraverso slogan, ma con politiche mirate. Per questo in #manovra2020 abbiamo messo 2,8 miliardi per bonus bebè, bonus asili nido e assegno unico familiare. pic.twitter.com/Trppr2ijVw — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) December 24, 2019

«Certo, è una manovra a misura delle famiglie», risponde Taverna ed elenca una serie di novità, insieme a una frecciatina a Giorgia Meloni. «Ma quale madre del popolo? È la madre degli slogan, quella i soldi ce li ha, che vuoi che ne sappia delle famiglie che non arrivano a fine mese», risponde la senatrice a una domanda di Castaldi.

Il video termina con la classica tazzina monouso con la scritta “Parlamento Café”, un format che richiama proprio il celebre programma di Italia 1. Ma a spiegare, senza mezzi termini, ai due senatori come funzionava “Camera Café” è uno dei protagonisti della sitcom: Luca Bizzarri.

– Non sanno che Camera Café aveva una camera fissa.

– Non sanno che era davanti a una macchinetta.

– Non sanno recitare.

– A giudicare dall’ultima battuta, non sanno coniugare i verbi in italiano. https://t.co/nHOITH6XWI — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) December 24, 2019

«Non sanno che Camera Café aveva una camera fissa. Non sanno che era davanti a una macchinetta. Non sanno recitare. A giudicare dall’ultima battuta, non sanno coniugare i verbi in italiano», scrive il comico su Twitter.

Fonte immagine di copertina: frame da una puntata del programma Camera Café

