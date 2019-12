Avete in mano un iPhone XR? Non siete soli. È ancora lo smarpthone più venduto al mondo

Il modello di Apple lanciato nel settembre del 2018 riesce a portare a casa, da solo, il 3% delle quote di tutto il mercato degli smartphone

Per il quarto trimestre di fila l’iPhone XR è il modello di smartphone più venduto in tutto il mondo. Gli analisti di Counterpoint Research hanno pubblicato le analisi del terzo trimestre del 2019, il periodo che va da luglio a settembre. E ancora una volta il modello di Apple è in cima alla classifica.

Annunciato allo Steve Jobs Theatre di Cupertino il 12 settembre 2018, il iPhone XR si è presentato come il fratello minore della prima serie di dispositivi dopo iPhone X. Mentre i top di gamma iPhone XS e iPhone XS Max mostravano i lororo muscoli, l’XR ha fatto breccia nei cuori dei clienti grazie non solo alle sue caratteristiche ma anche al prezzo più contenuto.

Al momento si può trovare, nella versione da 128 Gb, a 789 euro, contro gli 890 euro dell’iPhone 11, sempre da 128 Gb. Nel terzo trimestre del 2019 le sue vendite hanno coperto, da sole, una quota di mercato pari al 3%. Al secondo e terzo posto due modelli Samsung: rispettivamente il Galaxy A10 e il Galaxy A50, con il 2,6% e l’1,9% di quota di mercato.

La classifica di Counterpoint per il terzo trimestre 2019

Da notare anche la presenza nella top ten di tre modelli Oppo, società cinese nata a Dongguan, nel Guandong. Sempre cinesi sono anche gli ultimi due posti della classifica, con il Redmi 7A di Xiaomi e il P30 di Huawei.

