Bianca, la prima nata in Italia nel 2020 e tutti i bimbi che nasceranno oggi

Si chiama Bianca, pesa tre chili e 590 grammi ed è la prima bimba nata nel 2020, in Italia. È così che appena venuta alla luce, ha già stabilito il suo record personale: venti secondi netti dopo la mezzanotte era tra le braccia della mamma, alla casa di cura Santa Famiglia di Roma. È figlia di Ilaria e di Vincenzo.

Secondo le prime stime, oggi nasceranno circa 392.078 bambini in tutto il mondo. A rendere noto il dato è l’Unicef: nel numero sono inclusi circa 1.210 bambini che nasceranno in Italia.

A livello globale, Unicef stima che oltre la metà di queste nascite avverrà in otto paesi: India con 67.385 nuovi nati, Cina con 46.299, Nigeria con 26.039, Pakistan con 16.787, Indonesia con 13.020, Stati Uniti con 10.452, Repubblica Dem. del Congo con 10.247 ed Etiopia con 8.493.

«Ogni gennaio, l’Unicef vuole celebrare i bambini nati il giorno di Capodanno, un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo», ha ricordato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

Morti infantili

Nel 2018, 2,5 milioni di bambini sono morti nel loro primo mese di vita, secondo i dati riportati da Unicef. Di questi, circa un terzo hanno perso la vita nel loro primo giorno.

La maggior parte dei decessi è dovuta a cause prevenibili come la nascita prematura, complicazioni durante il parto e infezioni come la sepsi.

Si stima inoltre che più di 2,5 milioni di bambini nascono senza vita ogni anno, nonostante negli ultimi trent’anni il progresso medico-scientifico sia riuscito ad arginare le morti infantili: oltre la metà dei piccoli riescono a sopravvivere al quinto anno di età.

«L’inizio di un nuovo anno e di un nuovo decennio è un’occasione per riflettere sulle nostre speranze e aspirazioni, non solo per ciò che ci riserva il nostro futuro, ma anche per il futuro di coloro che verranno dopo di noi – ha dichiarato Henrietta Fore, Direttore Generale dell’Unicef – il calendario che cambia ogni gennaio, ci ricorda tutte le possibilità e le potenzialità di ogni bambino che intraprende il viaggio della sua vita, se gli viene data questa possibilità».

