Lo spettacolo dei droni a Shanghai per il capodanno 2020 non c’è stato

Dal New York Times ed Euronews ai media italiani come Repubblica e Il Fatto Quotidiano, molti hanno condiviso con convinzione che per il capodanno a Shanghai non siano stati usati i fuochi d’artificio, ma dei droni. Ecco il tweet del primo gennaio 2020 del NYT:

In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River

In molti si sono affidati alle agenzie: il video del New York Times riporta la scritta «Oriental Tv via the Associated Press», mentre Repubblica riporta il 2 gennaio 2020 «Video: Reuters». La smentita arriva direttamente da Shanghai, in particolare dal sito Shanghai.ist nell’articolo del 2 gennaio 2020 dal titolo «Shanghai’s New Year’s Eve drone show spectacular didn’t actually happen», poi citato dalla BBC il 3 gennaio. L’articolo riporta un video pubblicato proprio a mezzanotte ora locale – su Youtube troverete ancora la data del 31 dicembre 2019 – dove il conto alla rovescia inizia intorno al minuto 2:50 senza alcun drone in cielo.

Il video, in realtà, era stato diffuso il 28 o il 29 dicembre 2019 su Weibo e poi diffuso online ai grandi media. Risulta strano, e doveva essere il primo controllo da fare in questi casi, che nessun media locale aveva parlato dell’evento. Su Twitter era possibile visionare alcuni utenti che, presenti sul posto, erano rimasto sconcertati dal fatto di essersi fatti sfuggire uno spettacolo che non c’è mai stato. In questo tweet l’utente Patrick Cox condivide un video pubblicato su Youtube dal titolo «Shanghai Welcomes 2020 with spectacular drone light show», ma attualmente il video – lo stesso messo in discussione su Reddit – è attualmente impostato come privato.