Urgente – Oggi vertice dei ministri degli esteri di Gb, Germania, Francia e Italia su Iran e Libia

La notizia è appena stata diffusa dall’agenzia France Presse. È stato deciso un incontro urgente tra i ministri degli esteri di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia sulla doppia emergenza Usa-Iran e Libia.

L’incontro si svolgerà a Bruxelles. Sarebbe stato invitato a partecipare anche l’alto rappresentante della Ue per la politica internazionale Borrell.

Anche il ministro degli Esteri, Di Maio, ha confermato il vertice in un post su Facebook. «La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l’Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera a Roma con l’alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano», ha detto Di Maio.

E ha aggiunto: «Fra poco sarò a Bruxelles, per un vertice straordinario insieme ai miei omologhi europei di Francia, Germania, Gran Bretagna e con lo stesso Borrel».

Leggi anche: