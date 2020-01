Libia, Fayez al-Sarraj oggi a Bruxelles

Mentre Luigi Di Maio sarà al Cairo oggi, 8 gennaio, per parlare degli «accordi sui limiti delle acque territoriali stipulati tra il governo turco e il governo di accordo nazionale libico», il primo ministro libico Fayez al-Sarraj, sarà invece a Bruxelles dove dovrebbe incontrare l’Alto rappresentate della politica estera Josep Borrell e il presidente del Parlamento Ue David Sassoli.

«La situazione in Libia è molto pericolosa. Stiamo aspettando la visita del primo ministro libico al-Sarraj e incontreremo a Bruxelles o a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione», ha detto Borrell.

Dopo il vertice saltato in Libia, Sarraj siederà al tavolo europeo per discutere della crisi nel suo Paese, con Haftar deciso a conquistare Misurata, dopo aver preso una parte di Sirte. È l’ultima occasione per l’Unione Europea di riconquistare un ruolo centrale nella vicenda libica, dove ormai Erdogan e Putin sembrano gli attori principali.

Il presidente turco e quello russo si incontreranno proprio oggi per discutere della situazione in Libia e Medio Oriente dopo gli ultimi attacchi iraniani alle basi statunitensi in Iraq.

Leggi anche: