Reina saluta il Milan: Aston Villa sempre più vicina. Mou piomba su Piatek

Non solo Piatek. L’Aston Villa fa la spesa a casa Milan ed è vicinissima alla firma di Pepe Reina. Il portiere, 37 anni e una sola presenza quest’anno col Diavolo, sarà liberato a costo zero dai rossoneri. L’ex Napoli dovrà concordare l’ingaggio con i Villans, ma tra le parti c’è grande fiducia. Reina dovrebbe firmare un accordo di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza del club a fine campionato.

E’, invece, tutto da definire il futuro di Piatek, che comunque dovrebbe lasciare Milano già in questa finestra di mercato. L’Aston Villa resta la squadra favorita, ma dall’Inghilterra annunciano un improvviso irrompere sulla scena del Tottenham, pronto a offrire 35 milioni di euro al Milan (cui ne bastano 32 per non fare minusvalenza). Gli Spurs di Mourinho vogliono investire sul polacco e utilizzarlo nell’immediato per avere una valida alternativa all’infortunato Harry Kane, che potrebbe restare fermo fino a marzo. Gli inglesi propendono per un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Milan ragiona solo su una cessione a titolo definitivo o, comunque, sull’inserimento dell’obbligo di riscatto.

Foto di copertina Ansa