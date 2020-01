Tragedia a Fermo, incendio in un’abitazione: muore una bambina di 7 anni

La madre della bambina ha portato in salvo la figlia minore, ma non è riuscita a rientrare

Tragedia a Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di 7 anni è morta a seguito di un incendio divampato in un’abitazione intorno alle 3 del mattino.

La madre della bambina, dopo essersi accorta dell’incendio, è riuscita a portare in salvo la figlia più piccola e, dopo aver tentato di rientrare in casa per salvare anche la figlia di 7 anni, non è riuscita a rientrare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo e si Amandola, oltre ai carabinieri e al personale medico del 118. Si indaga per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.

Leggi anche: