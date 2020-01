Un nuovo giallo: anche al Kuwait lettera del Pentagono. «Ci ritiriamo in tre giorni». Ma è stato hackerato il sito dell’agenzia!

Nuovo mistero stavolta in Kuwait attorno a una lettera che annuncia il ritiro delle truppe americane dal Paese, ma rapidamente smentita dal governo.

L’agenzia Kuna aveva annunciato che il ministro della difesa del Kuwait aveva ricevuto una comunicazione dal comandante delle truppe militari statunitensi presenti nello Stato, nella quale si dichiara «l’imminente ritiro di tutte le forze militari degli Usa in 3 giorni».

Kuwait Defense Minister receives an official letter from Commander-in-chief of Camp Arifjan in Kuwait declaring imminent withdrawal of all US military forces in three days, KUNA reports.https://t.co/PgxbIwJfmd pic.twitter.com/qKnU4rpZF5