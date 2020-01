Libia, fonti Merkel: la conferenza di Berlino è prevista per il 19 gennaio

Una conferenza internazionale sul conflitto in Libia con i principali protagonisti e Paesi coinvolti si terrà a gennaio a Berlino. Lo ha confermato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert.

La Germania, a quanto si apprende, avrebbe già informato in via ufficiosa i vari Paesi partecipanti, tra cui l’Italia, che intende tenere la conferenza domenica 19. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in questi giorni aveva più volte sollecitato i tedeschi, anche in sede europea, a trovare subito una data.

«I preparativi per questa conferenza sono in corso, e questa dovrebbe tenersi in ogni caso a gennaio a Berlino», ha spiegato Seibert. Appena la data sarà stabilita, se ne darà comunicazione, ha aggiunto.

A un giornalista greco, che ha insistito sulla data del 19, chiedendo come si possa nel caso “improvvisare” una conferenza del genere, il portavoce della Merkel ha replicato che il summit è stato preceduto da un processo in corso da tempo, «la cancelliera e il ministro degli Esteri lavorano da settimane a questo processo internazionale».

